Arcline-backed Novaria snaps up coatings provider Plasma Ruggedized Solutions

- Jim Stameson serves as CEO of PRS
- PRS was founded in 1990
Novaria Group, a portfolio company of Arcline Investment Management, acquired Plasma Ruggedized Solutions, a San Jose, California-based provider of coatings for sensitive electronics serving defense, medical, and advanced industrial applications. No financial terms were disclosed.
Headquartered in Fort Worth, Texas, Novaria is a provider of niche engineered components and specialty processes that serve the aerospace and defense industries.