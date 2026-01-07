Blackstone acquires MDP’s remaining stake in Air Control Concepts

- Brad Hobbs, founder, president and CEO of Air Brad Hobbs, and his family will also invest alongside Blackstone
- With this transaction, Blackstone becomes Air’s sole institutional investor
- Air operates across 35 states and Canada through a network of more than 38 operating companies and over 1,900 associates
Blackstone has acquired Madison Dearborn Partners’ remaining equity stake in Air Control Concepts, a Norfolk, Virginia-based commercial HVAC, electrical, and controls platform in North America.