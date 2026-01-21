Fengate makes strategic investment in Sussex Strategy Group

- Sussex Strategy was founded in 1998 and has offices in Toronto and Ottawa
- Fengate Private Equity is a division of Fengate Asset Management
Fengate Private Equity has made a strategic investment in Sussex Strategy Group, a Canadian public affairs and strategic communications firm.
Founded in 1998, Sussex provides integrated public affairs, strategic communications and digital advocacy, and advisory services to clients operating in regulated sectors including healthcare, energy, environment, mining, defense, transportation and infrastructure, land use planning and development, trade and finance, and the broader public and not-for-profit sectors.