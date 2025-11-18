Thoma Bravo invests in Java platform provider Azul
As part of the transaction, Azul’s existing investors Vitruvian Partners and Lead Edge Capital will be reinvesting significant new capital and retain minority stakes alongside Azul’s employees.
