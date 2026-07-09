Decathlon invests in diagnostics firm Amprion Inc
Decathlon Capital Partners will support the expansion of Amprion's diagnostic testing capacity for neurodegenerative diseases such as Parkinson's disease, Lewy body dementia, and Alzheimer's disease.
Decathlon Capital Partners will support the expansion of Amprion's diagnostic testing capacity for neurodegenerative diseases such as Parkinson's disease, Lewy body dementia, and Alzheimer's disease.
Copyright PEI Media
Not for publication, email or dissemination