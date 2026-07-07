Investcorp-backed KSS picks up Strack Scale Service
Headquartered in Poca, West Virginia, KSS is a provider of mission-critical calibration, maintenance, and repair services for complex industrial weighing systems and automated control solutions.
Headquartered in Poca, West Virginia, KSS is a provider of mission-critical calibration, maintenance, and repair services for complex industrial weighing systems and automated control solutions.
Copyright PEI Media
Not for publication, email or dissemination