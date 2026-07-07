Thoma Bravo closes merger combining Hypergene with Stratsys
The merger unites Hypergene's FP&A and portfolio management platform with Stratsys's governance, risk and compliance software, serving customers across Sweden, Norway, Finland and Germany.
The merger unites Hypergene's FP&A and portfolio management platform with Stratsys's governance, risk and compliance software, serving customers across Sweden, Norway, Finland and Germany.
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